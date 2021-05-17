Правительство ввело на время карантина госрегулирование цен на бензин. Сети АЗС в ответ прекратили продажу премиального топлива. Минэкономики отреагировало мгновенно и объяснило — сдерживание цен касается только социальных марок. Как эта ситуация повлияет на рынок нефтепродуктов, вырастут ли цены, в комментарии Фактам ICTV рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— С премиум-сортами топлива ситуация на АЗС не изменится. Что касается госрегулирования цен на массовые сорта, то возможно сокращение рынка и в итоге — дефицит. Уже была такая практика, и это приводило к очередям на заправках, — объяснил экономический эксперт.

По его мнению, такие меры властей не увеличат количество бензина и дизеля, и это объясняется элементарными правилами рынка: если идет ограничение роста цены, автоматически резко увеличивается общий объем спроса, что приводит к дефициту на рынке.

— Вполне возможно, что ситуация на рынке будет такова, что премиум-сорта горючего будут дорожать, а на нефтепродукты, которые попали под госрегулирование, будет дефицит, и АЗС будут ограничивать их продажу, — прогнозирует Пендзин.

По его словам, большим спросом быстро выбирается предложение, поэтому образуется так называемая дырка в виде дифицита.

— Мы сейчас ограничили цену, дальше будет следующее — на АЗС на стендах будут стоять премиум-сорта, без ограничения цены, а по массовым сортам возможны ограничении в реализации. Такой может быть выверт рынка на фоне того, что поставки нефтепродуктов из Беларуси и РФ уменьшились, а европейские очень дорогие, — подытожил экономический эксперт.

Временное госрегулирование цен на бензин и дизель

14 мая Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизель на период карантина.

В ответ несколько крупных сетей автозаправочных станций, в частности OKKO, WOG, KLO и SOCAR Украины, прекратили продажу топлива премиального класса.

На это в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили, что действие государственного регулирования распространяется только на бензины (марки А-92 и А-95) и дизтопливо, которые включены в перечень товаров, имеющих социальную значимость.

Возобновление продаж премиального топлива

По состоянию на 17 мая сети автозаправочных станций SOCAR и KLO возобновили продажу премиального топлива, о чем сообщили на своих страницах в соцсетях.

По автозаправкам OKKO и WOG пока нет такой информации.