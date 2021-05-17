Вынужденная мера: Милованов объяснил, зачем ввели госрегулирование цен на топливо

Государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин поспособствует росту конкуренции на рынке автозаправочных станций.
Такое мнение выразил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.
— Программы лояльности приводят к увеличению цен на рынке и большему приросту прибыли компаний, чем в рамках свободной конкуренции, – заявил Милованов.
По его словам, госрегулирование – это вынужденная мера, которая призвана достичь соответствующей цели. Она – временная, подчеркнул советник главы ОП.
Вместе с тем Милованов отметил, что длительность ее зависит от договоренностей между предприятиями и правительством.
Милованов отметил, что АЗС негативно реагируют на постановление правительства.
Советник главы ОП подчеркнул, что участники рынка опасаются негативных последствий госрегулирования.
Минэкономики пояснило постановление Кабмина о цене на бензин
Регулирование максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается топлива класса премиум, пояснили в Минэкономики.
Требования к бензину и дизтопливу премиального класса определены Техническим регламентом.
Действие документа распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.