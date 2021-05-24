Продавці пального та держава зійшлися у справжньому протистоянні: хто ж вирішуватиме за яку ціну купуватимуть бензин та дизель.

Проблеми почалися у квітні цього року. Ціни на АЗК перетнули психологічну позначку в 30 грн за літр. Апетити заправників вгамували держрегулюванням. Кабмін встановив цінову стелю: держава визначає межу надбавки над собівартістю, яка формує максимально можливу ціну.

У травні це 7 грн – для дизеля, 5 грн – для бензину. Наразі дизель в середньому коштуватиме 27,89 грн, бензин – 30,22 грн. Це означає, що АЗК не зможуть піднімати ціни за власним бажанням.

У Нафтогазовій Асоціації, яка представляє інтереси великих АЗК, розкривають причини невдоволення державним рішенням: надбавку порахували неправильно, не врахували інші витрати АЗС, які не входять у собівартість бензину, але впливають на його ціну.

– Це і комунальні платежі, і податок на землю, і заробітна плата – витрати, які не залежать від того, багато, чи мало ти продаєш, – говорить Неля Привалова, президент Нафтогазової Асоціації.

Реакція АЗК на рішення влади не забарилася. Спочатку на заправках зникає преміальне паливо. Продавці пояснюють, що торгувати собі у збиток не хочуть.

Але найбільше здивування чекало на українських водіїв згодом, бо й дисконти теж врегулювали. Тобто АЗК взяли зі своїх клієнтів те, що втратили через обмеження цін державою: вартість пального для кожного окремого покупця зросла, хоча загальна ціна зменшилась.

Але представники влади переконують – рішення про ручне втручання у ціни вимушене. Запас міцності у продавців палива є. До того ж синхронна реакція АЗК на держрегулювання знову посилила чутки про картельну змову учасників ринку.

В Нафтогазовій Асоціації звинувачення спростовують. Розмови про картельні змови не більше, ніж плітки. Преміальні АЗК займають лише 15% від загальної кількості заправок, а надприбутків ніхто не отримує.

У запалі боротьби обидві сторони намагаються заспокоїти покупця. Оператори ринку переконують, що дефіциту пального на заправках не буде. Представники влади говорять, що держрегулювання – тимчасове.

Ціни на нафту не знижуватимуться щонайменше ще кілька місяців. А держава не обіцяє в найближчий час скасування держрегулювання цін, тому боротьба між урядом та АЗС триває.

Навіщо ввели держрегулювання цін на паливо

Державне регулювання цін на дизельне паливо і бензин посприяє зростанню конкуренції на ринку автозаправних станцій. Таку думку висловив позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

За його словами, держрегулювання – вимушений захід, покликаний досягти відповідної мети. Він – тимчасовий, зазначив радник очільника ОП.