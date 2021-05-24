В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение.

Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования РФ использовали минометы 120-го калибра, а возле населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Гранитного украинские позиции обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Светлодарска противник использовал еще и автоматические станковые гранатометы.

В районе Старогнатовки наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

Утром 24 мая враг открыл огонь из минометов 120-го калибра у Невельского.

Ранение украинского военного

22 мая в результате обстрела пулей снайпера ранен украинский защитник.

Бойца сразу госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Состояние здоровья защитника — тяжелое.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС