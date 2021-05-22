22 мая незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиции на Донбассе. Вследствие вражеских боевых действий, от пули снайпера один украинский защитник получил тяжелое ранение.

Как сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки Схид, в результате вражеского снайперского огня один военнослужащий получил ранения.

Бойца сразу госпитализировали в больницу. Там ему медики оказывают необходимую помощь.

Состояние здоровья защитника — тяжелое.

В то же время на обстрелы боевиков украинские военнослужащие в ответ открыли огонь.

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Ситуация на Донбассе

Днем ранее в зоне ООС трое украинских военных получили ранения во время обстрела боевиков.

Так, российские наемники обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Луганское.

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Источник: ОТУ Схид