22 мая незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиции на Донбассе. Вследствие вражеских боевых действий, от пули снайпера один украинский защитник получил тяжелое ранение.
Как сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки Схид, в результате вражеского снайперского огня один военнослужащий получил ранения.
Бойца сразу госпитализировали в больницу. Там ему медики оказывают необходимую помощь.
Состояние здоровья защитника — тяжелое.
В то же время на обстрелы боевиков украинские военнослужащие в ответ открыли огонь.
Ситуация на Донбассе
Днем ранее в зоне ООС трое украинских военных получили ранения во время обстрела боевиков.
Так, российские наемники обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Луганское.
Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.
Источник: ОТУ Схид