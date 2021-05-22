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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе снайпер оккупантов тяжело ранил украинского бойца

загострення на донбасі

22 мая незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиции на Донбассе. Вследствие вражеских боевых действий, от пули снайпера один украинский защитник получил тяжелое ранение.

Как сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки Схид, в результате вражеского снайперского огня один военнослужащий получил ранения.

Бойца сразу госпитализировали в больницу. Там ему медики оказывают необходимую помощь.

Состояние здоровья защитника — тяжелое.

В то же время на обстрелы боевиков украинские военнослужащие в ответ открыли огонь.

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Ситуация на Донбассе

Днем ранее в зоне ООС трое украинских военных получили ранения во время обстрела боевиков.

Так, российские наемники обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Луганское.

Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ОТУ Схид

Фото: УНИАН

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