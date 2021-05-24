У районі проведення операції Об’єднаних сил протягом минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок обстрілу позицій українських захисників один воїн дістав осколкове поранення.

Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали медичну допомогу. Стан його здоров’я – задовільний.

Неподалік Авдіївки збройні формування РФ використали міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Гранітного українські позиції обстріляли з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Біля Світлодарська противник використав ще й автоматичні станкові гранатомети.

У районі Старогнатівки найманці двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Уранці 24 травня ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру біля Невельського.

Поранення українського військового

22 травня внаслідок обстрілу кулею снайпера поранено українського захисника.

Бійця одразу госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Стан здоров’я захисника – важкий.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС