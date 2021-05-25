Від Радянського Союзу Україна успадкувала потужну армаду цілком сучасних на той період літаків. Але поступово повітряні сили скорочували, а літаки втрачали боєздатність. Навіть зараз оновлених бортів одиниці.

На цей рік на переозброєння виділять близько 22,7 млрд грн – це дуже незначна сума.

На тлі винищувачів п’ятого покоління і навіть модернізованих ветеранів на кшталт американського F-16 наші Міг-29 і Су-27 програють. Одному з найпотужніших українських винищувачів вже 30 років – і це ще наймолодший.

Наразі Україна використовує чотири типи бойових літаків: штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24М та два винищувачі – важкий Су-27 і легкий Міг-29. Поступово командування повітряних сил планує замінити їх на сучасні та багатофункціональні.

Частину їхніх функцій передадуть ударним безпілотникам Байрактарам, виробництво яких планують розпочати в Україні.

На заміну нинішньому парку пілотованих машин має прийти один багатоцільовий літак. Він виконуватиме всі завдання: і винищувача, і бомбардувальника, і штурмовика. Проте командувач Повітряних сил Сергій Дроздов вважає заклики створити свій власний літак безпідставними фантазіями.

– Це близько 10-15 років. І неможливо заздалегідь спрогнозувати, наскільки цей літак буде конкурентоспроможним, якщо порівнювати з тими, які вже є, – говорить Дроздов.

На заміну радянським СУ прийдуть американський F-16 та важчий і дорожчий F-15. Також буде шведський Gripen, французький Rafale та Eurofighter Typhoon, який є спільною розробкою Британії, Німеччини, Італії та Іспанії.

Найдешевший і найпростіший із них – Gripen. Але в боях перевірені лише американці F-15 та F-16 – озброєні ними ізраїльтяни завжди перемагали арабів, які покладалися на радянську техніку.

Ще один можливий варіант – Rafale. У нього космічний цінник, але є можливість, що президент Макрон під час запланованого візиту до Києва запропонує нам французькі винищувачі в кредит. Для України буде надзвичайно важливо отримати цей літак за привабливою фінансовою моделлю.

Компенсувати нестачу літаків Україна може за рахунок власних ракетних технологій.

– Зосередитися, скажімо, на створенні великої кількості ракет, які змогли б уразити російську критичну інфраструктуру на великих відстанях, – говорить Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

Україна має на озброєнні високоточну Вільху та протикорабельний Нептун. А нещодавно КБ Південне представило проект надзвукової авіаційної ракети Блискавка з дальністю понад 100 км. Її можна буде запускати по кораблях та наземних цілях практично з будь-якого військового літака.

Не менше за літаки нам потрібна сучасна система протиповітряної та протиракетної оборони. Конструктори пропонують зенітно-ракетну систему Кільчень. Головне в ній – надсучасна система керування. Кільчень обіцяє стати кращою за американський Patriot та російський С-400.

Одна батарея Patriot коштує щонайменше $1,5 млрд. А Польща, наприклад, витратила на це $4,7млрд. Для нас ціна дорівнює ледь не всьому оборонному бюджету України. Але США може надати нам Patriot, якщо буде загроза прямого вторгнення РФ.

Те саме можна сказати і про закупівлю ізраїльської протиракетної системи Залізний купол. Її ефективність становить до 90% – це довело нинішнє загострення з Палестиною. ХАМАС випустив по території Ізраїлю тисячі ракет, але лише десятки з них пробили купол.

Ціна на Залізний купол теж надто висока, та й Ізраїль не захоче сваритися з Москвою. Тому вітчизняна установка Кільчень буде щонайменше втричі дешевшою за імпортні, але навіть на неї держава грошей поки що не дає.

Які літаки та коли замінять наші застарілі радянські Міги та Су – поки що достеменно не відомо. А визначатися треба чимшвидше, тому що за кілька років вони стануть у чергу на списання.

Агресивні дії РФ проти України

Загроза подальших агресивних дій Росії проти України зберігається. Про це наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі зі співголовою німецької партії Союз 90/Зелені Робертом Габеком.

Під час візиту Габека до Києві співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.