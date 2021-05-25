Международный аэропорт Киев им. Сикорского (Жуляны) поддерживает решение Камбина о запрете авиасообщение Украины с Беларусью. Однако такое прекращение полетов принесет негативные экономические последствия для аэропорта.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Киев Денис Костржевский в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы поддерживаем решение правительства. Но с точки зрения аэропорта и бизнеса — это большая потеря, — отметил он.

По его словам, запрет белорусского рейса приведет к снижению пассажиропотока и доходов аэропорта Жуляны соответственно на 10%.

Так, как объяснил Костржевский, от прекращения авиасообщения с Беларусью аэропорт потеряет около 400-500 пассажиров в сутки.

В то же время он отметил, что государство в такой ситуации должно подумать над тем, чтобы предложить аэропортам, пострадавших от прекращения авиасообщения, определенную денежную компенсацию.

Также председатель совета директоров сообщил, что информации об отмене рейса Белавиа, который по расписанию должен прибыть во вторник, 25 травя, в 23.40 по киевском времени, пока не поступало.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

В частности, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

В то же время Госпогранслужба должна прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

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