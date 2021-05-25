Міжнародний аеропорт Київ ім. Сікорського (Жуляни) підтримує рішення Камбіну про заборону авіасполучення України з Білоруссю. Однак таке припинення польотів принесе негативні економічні наслідки для летовища.

Про це заявив голова Ради директорів аеропорту Київ Денис Костржевський в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми підтримуємо рішення уряду. Але з погляду аеропорту і бізнесу – це велика втрата, – зазначив він.

За його словами, заборона білоруського рейсу призведе до зниження пасажиропотоку та доходів летовища Жуляни відповідно на 10%.

Так, як пояснив Костржевський, від припинення авіасполучення з Білоруссю аеропорт втратить близько 400-500 пасажирів на добу.

Водночас він зазначив, що держава в такій ситуації має подумати над тим, щоб запропонувати аеропортам, які постраждали від припинення авіасполучення, певну грошову компенсацію.

Також голова ради директорів повідомив, що інформації про скасування рейсу Белавіа, який за розкладом має прибути у вівторок, 25 травня, о 23.40 за київським часом, поки що не надходило.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Зокрема, українським авіакомпаніям та літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Водночас Держприкордонслужба має припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Більше про припинення авіасполучення з Білоруссю, та з чим воно пов’язано – читайте на Фактах ICTV.