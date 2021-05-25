Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня.
На позачерговому засіданні Кабінет міністрів доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП Украерорух вжити для цього необхідних заходів.
Також українським авіакомпаніям та літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.
Держприкордонслужба має припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.
У Кабміні зазначили, що рішення уряду спрямоване на гарантування безпеки польотів та пасажирів, а ситуація з примусовою посадкою літака ірландської компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Затримання Протасевича в Мінську
23 травня у Мінську екстрено посадили літак ірландського лоукостера Ryanair. Судно прямувало з Афін до Вільнюса. Причиною посадки стало надходження сигналу про нібито замінування літака.
Літак розвернувся в районі Ліди і вирушив в Національний аеропорт Мінськ. За дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
Серед пасажирів рейсу був засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Після посадки його затримали.
Детальніше про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі Фактів ICTV.