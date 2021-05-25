Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью.

В эфире одного из украинских телеканалов он отметил, что власти Беларуси пересекли очередную красную линию не только в отношении граждан, но и в отношении международного права.

— Власти Беларуси пересекли очередную красную линию по отношению не только к своим гражданам, а к гражданам других стран и международному праву, в частности правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, — отметил он.

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По словам Дмитрия Кулебы, решение о запрете авиасообщения Украины и Беларуси прежде всего является важным с точки зрения безопасности. Поскольку действия властей Беларуси непредсказуемы.

— Мы не можем оценить риски пребывания в авиапространстве этой страны. Также мы не знаем, что КГБ еще придумает относительно наших соотечественников и мы должны их защищать, — отметил он.

Кроме того, по мнению Кулебы, запрет авиаполетов над Беларусью приведет к некоторому увеличению доходов для Украины. Поскольку авиакомпании, которые раньше летали над Беларусью и платили транзитные средства, теперь будут летать над Украиной и выплачивать средства ей. Поэтому это будет весомый экономический удар по Беларуси.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

25 мая Кабмин принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая. Поэтому украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается летать воздушном пространстве Республики Беларусь.

В то же время Госпогранслужба должна прекратить оформлять пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

На такие шаги пошли после того, как 23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair и задержали основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на его борту.

Источник: Украина 24