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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня — ООС

оос, українські військові

На Донбассе с начала субботы, 29 мая, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали.

— В районе проведения операции Объединенных сил сначала сутки, 29 мая, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка майорских враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов “, — сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Неподалеку населенного пункта Новгородское противник обстреливал позиции украинских защитников с станковых противотанковых гранатометов. К тому же, враг обстрелял гражданские пункты поселка Шумы.

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Террористические организации “ДНР” и “ЛНР” активизировали боевые действия на Донбассе. Поэтому военные медики держат все под рукой. Он также отметил, что действия оккупантов — подлость.

На этой неделе на фронте были как раненые, так и погибшие. В последнее время активизировались снайперские группы боевиков, которые трудно заметить из-за зелень.

Источник: Штаб ООС

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