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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

На Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню – ООС

оос, українські військові

На Донбасі з початку суботи, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці не постраждали.

– У районі проведення операції Об’єднаних сил спочатку доби, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища майорських ворог відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів”, – повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник обстрілював позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів. До того ж, ворог обстріляв цивільні пункти селища Шуми.

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Терористичні організації “ДНР” та “ЛНР” активізували бойові дії на Донбасі. Через це військові медики тримають все під рукою. Він також зазначив, що дії окупантів – підлість.

Цього тижня на фронті були як поранені, так і загиблі. Останнім часом активізувалися снайперські групи бойовиків, які важко помітити через зелень.

Джерело: Штаб ООС

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