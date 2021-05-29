На Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню – ООС

На Донбасі з початку суботи, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці не постраждали.

– У районі проведення операції Об’єднаних сил спочатку доби, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища майорських ворог відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів”, – повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник обстрілював позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів. До того ж, ворог обстріляв цивільні пункти селища Шуми.

Терористичні організації “ДНР” та “ЛНР” активізували бойові дії на Донбасі. Через це військові медики тримають все під рукою. Він також зазначив, що дії окупантів – підлість.

Цього тижня на фронті були як поранені, так і загиблі. Останнім часом активізувалися снайперські групи бойовиків, які важко помітити через зелень.