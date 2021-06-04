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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Киеве перекроют ряд улиц и изменят маршрут транспорта из-за велозаезда

затори, автомобілі, пробки

В Киеве в субботу, 5 июня, временно ограничат движение на некоторых улицах из-за проведения велосипедного заезда. Из-за спортивного события в столице также изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

Какие улицы перекроют в Киеве 5 июня

Движение автомобилей в первой половине дня частично перекроют на улицах, по которым проходит маршрут велосипедистов:

  • улица Владимирская;
  • улица Богдана Хмельницкого;
  • улица Крещатик;
  • Владимирский спуск;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • улица Набережно-Рыбальская;
  • улица Трухановская.

Также частично ограничат движение на Гаванском и Северном мостах.

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Изменение маршрута транспорта 5 июня

С 9.30 до около 13.30 некоторые троллейбусы, автобусы и маршрутные такси в Киеве изменят маршрут:

  • троллейбус №6 (Минский массив — ст. м. Лукьяновская);
  • троллейбус №16 (улица Туполева — Воздухофлотский путепровод);
  • троллейбус №18 (улица Сошенко — Воздухофлотский путепровод);
  • троллейбусы № 29, 31, 47 (ст. м. Дарница — улица Милославская);
  • троллейбус №30 (улица Кадетский гай — ст. м. Почайная);
  • автобус №24 (Национальный музей истории Украины — стадион Динамо им. В. Лобановского);
  • автобус №62 (Ботанический сад — стадион Динамо им. В. Лобановского);
  • автобус №114 (улица Милославская — улица Набережно-Крещатицкая по маршруту, далее — Почайнинская — Ильинская — Волошская — Григория Сковороды — Межигорская — Новоконстантиновская — просп. Степана Бандеры — Северный мост, далее — по действующим маршрутам);
  • маршрутное такси №429 (улица Тулузы — бульвар Т. Шевченко);
  • маршрутное такси №433 (проспект Леся Курбаса — бульвар Т. Шевченко).

Также вечером из-за проведения концерта в столице частично перекроют центр. Ограничение движения коснется Владимирской улицы и Владимирского спуска. Троллейбусы №6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту.

Подробнее о перекрытии дорог в Киеве вечером 5 июня читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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