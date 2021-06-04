В Киеве в субботу, 5 июня, временно ограничат движение на некоторых улицах из-за проведения велосипедного заезда. Из-за спортивного события в столице также изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

Какие улицы перекроют в Киеве 5 июня

Движение автомобилей в первой половине дня частично перекроют на улицах, по которым проходит маршрут велосипедистов:

улица Владимирская;

улица Богдана Хмельницкого;

улица Крещатик;

Владимирский спуск;

улица Набережно-Крещатицкая;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Трухановская.

Также частично ограничат движение на Гаванском и Северном мостах.

Изменение маршрута транспорта 5 июня

С 9.30 до около 13.30 некоторые троллейбусы, автобусы и маршрутные такси в Киеве изменят маршрут:

троллейбус №6 (Минский массив — ст. м. Лукьяновская);

троллейбус №16 (улица Туполева — Воздухофлотский путепровод);

троллейбус №18 (улица Сошенко — Воздухофлотский путепровод);

троллейбусы № 29, 31, 47 (ст. м. Дарница — улица Милославская);

троллейбус №30 (улица Кадетский гай — ст. м. Почайная);

автобус №24 (Национальный музей истории Украины — стадион Динамо им. В. Лобановского);

автобус №62 (Ботанический сад — стадион Динамо им. В. Лобановского);

автобус №114 (улица Милославская — улица Набережно-Крещатицкая по маршруту, далее — Почайнинская — Ильинская — Волошская — Григория Сковороды — Межигорская — Новоконстантиновская — просп. Степана Бандеры — Северный мост, далее — по действующим маршрутам);

маршрутное такси №429 (улица Тулузы — бульвар Т. Шевченко);

маршрутное такси №433 (проспект Леся Курбаса — бульвар Т. Шевченко).

Также вечером из-за проведения концерта в столице частично перекроют центр. Ограничение движения коснется Владимирской улицы и Владимирского спуска. Троллейбусы №6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту.

Подробнее о перекрытии дорог в Киеве вечером 5 июня читайте на Фактах ICTV.