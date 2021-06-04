У Києві у суботу, 5 червня, тимчасово обмежать рух на деяких вулицях через проведення велосипедного заїду. Через спортивну подію у столиці також зміниться рух деяких маршрутів громадського транспорту.

Які вулиці перекриють у Києві 5 червня

Рух автомобілів у першій половині дня частково перекриють на вулицях, через які проходить маршрут велосипедистів.

вулиця Володимирська;

вулиця Богдана Хмельницького;

вулиця Хрещатик;

Володимирський узвіз;

вулиця Набережно-Хрещатицька;

вулиця Набережно-Рибальська;

вулиця Труханівська.

Також частково обмежать рух на Гаванському та Північному мостах.

Зміна маршруту транспорту 5 червня

З 9.30 до близько 13.30 деякі тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі у Києві змінять маршрут.

тролейбус №6 (Мінський масив – ст. м. Лук’янівська );

тролейбус №16 (вулиця Туполєва – Повітрофлотський шляхопровід);

тролейбус №18 (вулиця Сошенка – Повітрофлотський шляхопровід);

тролейбуси № 29, 31, 47 (ст. м. Дарниця – вулиця Милославська);

тролейбус №30 (вулиця Кадетський гай – ст. м. Почайна);

автобус №24 (Національний музей історії України – стадіон Динамо ім. В. Лобановського);

автобус №62 (Ботанічний сад – стадіон Динамо ім. В. Лобановського);

автобус №114 (вулиця Милославська – вулиця Набережно‑Хрещатицька за маршрутом, далі – Почайнинська – Іллінська – Волоська – Григорія Сковороди – Межигірська – Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за чинним маршрутам);

маршрутне таксі №429 (вулиця Тулузи – бульвар Т. Шевченка);

маршрутне таксі №433 (проспект Леся Курбаса – бульвар Т. Шевченка).

Також увечері через проведення концерту у столиці частково перекриють центр. Обмеження руху торкнеться Володимирської вулиці та Володимирського узвозу. Тролейбуси №6, 16, 18 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Детальніше про перекриття доріг у Києві увечері 5 червня читайте на Фактах ICTV.