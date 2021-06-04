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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Києві перекриють низку вулиць та змінять маршрут транспорту через велозаїзд

затори, автомобілі, пробки

У Києві у суботу, 5 червня, тимчасово обмежать рух на деяких вулицях через проведення велосипедного заїду. Через спортивну подію у столиці також зміниться рух деяких маршрутів громадського транспорту.

Які вулиці перекриють у Києві 5 червня

Рух автомобілів у першій половині дня частково перекриють на вулицях, через які проходить маршрут велосипедистів.

  • вулиця Володимирська;
  • вулиця Богдана Хмельницького;
  • вулиця Хрещатик;
  • Володимирський узвіз;
  • вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • вулиця Набережно-Рибальська;
  • вулиця Труханівська.

Також частково обмежать рух на Гаванському та Північному мостах.

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Зміна маршруту транспорту 5 червня

З 9.30 до близько 13.30 деякі тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі у Києві змінять маршрут.

  • тролейбус №6 (Мінський масив – ст. м. Лук’янівська );
  • тролейбус №16 (вулиця Туполєва – Повітрофлотський шляхопровід);
  • тролейбус №18 (вулиця Сошенка – Повітрофлотський шляхопровід);
  • тролейбуси № 29, 31, 47 (ст. м. Дарниця – вулиця Милославська);
  • тролейбус №30 (вулиця Кадетський гай – ст. м. Почайна);
  • автобус №24 (Національний музей історії України – стадіон Динамо ім. В. Лобановського);
  • автобус №62 (Ботанічний сад – стадіон Динамо ім. В. Лобановського);
  • автобус №114 (вулиця Милославська – вулиця Набережно‑Хрещатицька за маршрутом, далі – Почайнинська – Іллінська –  Волоська – Григорія Сковороди – Межигірська – Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за чинним маршрутам);
  • маршрутне таксі №429 (вулиця Тулузи – бульвар Т. Шевченка);
  • маршрутне таксі №433 (проспект Леся Курбаса – бульвар Т. Шевченка).

Також увечері через проведення концерту у столиці частково перекриють центр. Обмеження руху торкнеться Володимирської вулиці та Володимирського узвозу. Тролейбуси №6, 16, 18 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Детальніше про перекриття доріг у Києві увечері 5 червня читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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