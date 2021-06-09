Стефанишина рассказала, когда Украина может стать климатически нейтральной страной

Украина планирует достичь климатической нейтральности, когда чистые выбросы парниковых газов достигнут нуля, до 2060 года или даже до 2070-го.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время форума Украина 30. Экология.

— В 2019 году Европейский Союз установил конкретную цель достижения климатической нейтральности уже до 2050 года, когда чистые выбросы парниковых газов достигнут нуля. Учитывая постсоветское промышленное наследие, Украина установила для себя другие сроки для достижения этой цели — это 2060 или даже 2070 года, — отметила она.

Однако Ольга Стефанишина добавила, что при наличии соответствующих ресурсов и технологий, Украина может стать климатически нейтральной страной раньше.

Углеродно-нейтральный ЕС

В апреле этого года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 2050 года Европейский Союз должен стать углеродно-нейтральным.

Так, Германия уже сократила свои выбросы в атмосферу на 40%, а до 2038 года планирует прекратить использовать уголь.