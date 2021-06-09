Стефанішина розповіла, коли Україна може стати кліматично нейтральною країною

Україна планує досягти кліматичної нейтральності, коли чисті викиди парникових газів досягнуть нуля, до 2060 року або навіть до 2070-го.

Про це повідомила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час форуму Україна 30. Екологія.

– У 2019 році Європейський Союз встановив конкретну ціль досягнення кліматичної нейтральності вже до 2050 року, коли чисті викиди парникових газів досягнуть нуля. З урахуванням пострадянського промислового спадку, Україна встановила для себе інші терміни для досягнення цієї мети – це 2060 або навіть 2070 роки, – зазначила вона.

Однак Ольга Стефанішина додала, що за умови наявності відповідних ресурсів і технологій, Україна може стати кліматично нейтральною країною раніше.

Вуглицево-нейтральний ЄС

У квітні цього року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 2050 року Європейський Союз повинен стати вуглецево-нейтральним.

Так, Німеччина вже скоротила свої викиди в атмосферу на 40%, а до 2038 року планує припинити використовувати вугілля.