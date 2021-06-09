Европейский суд отменил решение Совета Европы от 2019 года о продлении замораживания активов 4-го президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

— Генеральный суд аннулирует решение Совета 2019 года о продлении замораживания средств Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра.

Пресс-служба объяснила такое решение тем, что Совет Европы не доказал, что в Украине было соблюдено право подозреваемого на эффективную судебную защиту.

В Совете Европы объяснили, что решение касается санкций, которые уже утратили силу. Зато обновленные санкции, введенные в 2021 году, продолжат действовать по крайней мере до 2022 года.

Санкции против Виктора Януковича и связанных с ним лиц Евросоюз ввел в 2014 году. Однако с каждым годом несколько человек из списка исчезает.

В этом году ЕС отменил санкции против бывшего и. о. премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Источник: Европейский суд