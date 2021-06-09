Європейський суд скасував рішення Ради Європи від 2019 року щодо продовження замороження активів 4-го президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

– Генеральний суд анулює рішення Ради 2019 року про продовження заморожування коштів Віктора Януковича, колишнього президента України, та його сину Олександру.

Прес-служба суду пояснила таке рішення тим, що Рада Європи не довела, що в Україні було дотримано право підозрюваного на ефективний судовий захист.

У Раді Європи пояснили, що рішення стосується санкцій, які уже втратили чинність. Натомість оновлені санкції, запроваджені у 2021 році, продовжать діяти принаймні до 2022 року.

Санкції проти Віктора Януковича та пов’язаних з ним осіб Євросоюз запровадив у 2014 році. Однак з кожним роком кілька людей зі списку зникає.

Цього року ЄС скасував санкції проти колишнього в. о. прем’єр-міністра Сергія Арбузова та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

Джерело: Європейський суд