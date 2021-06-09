Украинский персонал в составе миссии НАТО в Афганистане вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 года. Украинские военнослужащие участвовали в миссии НАТО Решительная поддержка.
— 100% личного состава украинского национального персонала в миссии НАТО в Афганистане Решительная поддержка вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД, — говорится в заявлении ВСУ.
В состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий ВСУ.
Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО по завершению миссии. Его приняли 14 апреля 2021 года.
Основными задачами украинского национального персонала были:
- выполнения обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе миссии РП-А;
- ведения инженерной разведки путей движения, объектов и местности;
- выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств;
- обезвреживания взрывоопасных предметов;
- дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.
Вывод войск из Афганистана
В конце апреля США и НАТО начали вывод своих войск из Афганистана. Для этого в регион направили дополнительные силы и средства в целях предосторожности.
Полностью США планирует вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года.
Американские войска ввели в Афганистан в 2001 году. Соответствующее решение было принято после терактов 11 сентября.
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Источник: Генеральный штаб ВСУ