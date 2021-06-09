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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Україна вивела своїх військових з Афганістану

Місія НАТО в Афганістані

Український персонал у складі місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну у період з 1 по 5 червня 2021 року. Українські військовослужбовці брали участь у місії НАТО Рішуча підтримка.

— 100% особового складу українського національного персоналу у Місії НАТО в Афганістані Рішуча підтримка повернувся в Україну у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України ІЛ-76МД, – йдеться у заяві ЗСУ.

До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець ЗСУ.

Планове повернення відбулося відповідно до рішення НАТО щодо завершення місії. Його ухвалили 14 квітня 2021 року.

Основними завданнями українського національного персоналу були:

  • виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у штабі місії РП-А;
  • ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості;
  • виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв;
  • знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.
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Вивід військ з Афганістану

Наприкінці квітня США та НАТО розпочали виведення своїх військ із Афганістану. Для цього в регіон направили додаткові сили та засоби в цілях обережності.

Повністю США планує вивести свої війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Американські війська ввели до Афганістану в 2001 році. Відповідне рішення було ухвалено після терактів 11 вересня.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

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