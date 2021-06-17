Скандальная пара из Харькова, которая сковала себя цепью на четыре месяца, установила рекорд Украины.

Александр Кудлай и Виктория Пустовитова по состоянию на 17 июня провели в цепях 124 дня.

Рекорд зафиксировали эксперты книги рекордов Украины.

Цепь теперь пара планирует пустить с молотка за $3 млн.

Представители Книги рекордов Украины заявили, что этому достижению нет аналогов в мире.

Спустя четыре месяца: пара из Харькова сняла цепи и установила рекорд / 4 фотографии

Скованные одной цепью

Пара влюбленных из Харькова сковала себя цепью на День всех влюбленных, 14 февраля. Они были уверенны, что смогут установить новый рекорд Украины.

Однако на протяжении этих четырех месяцев им пришлось столкнуться с рядом трудностей. Парень и девушка жаловались на боль в руках, опухание от длительного ношения цепи, а также на шрамы от ожогов, полученных во время сварки.

16 июня стало известно, что Александр и Виктория, после того, как поставят рекорд, разойдутся. О причинах расставания они пока не распространялись.