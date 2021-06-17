Скандальна пара з Харкова, яка скувала себе ланцюгом на чотири місяці, встановила рекорд України.

Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова станом на 17 червня провели в ланцюгах 124 дні.

Рекорд зафіксували експерти книги рекордів України.

Ланцюг тепер пара планує пустити з молотка за $3 млн.

Представники Книги рекордів України заявили, що цьому досягненню немає аналогів в світі.

Пара з Харкова зняла кайдани та встановила рекорд / 4 фотографии

Скуті одним ланцюгом

Пара закоханих з Харкова скувала себе ланцюгом на День всіх закоханих, 14 лютого. Вони були впевнені, що зможуть встановити новий рекорд України.

Однак протягом цих чотирьох місяців їм довелося зіткнутися з низкою труднощів. Хлопець і дівчина скаржилися на біль у руках, набряки від тривалого носіння ланцюга, а також на шрами від опіків, отриманих під час зварювання.

16 червня стало відомо, що Олександр і Вікторія, після того, як поставлять рекорд, розійдуться. Про причини розставання вони поки не поширювалися.