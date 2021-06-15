Незаконный ввоз из Польши: на Волыни задержали контрабанду сигарет на более 16 млн грн

На Волыни задержали контрабанду сигарет на более 16 млн грн. Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного ввоза из Польши в Украину безакцизных табачных изделий белорусского производства.

Оперативники установили — двумя грузовиками через Ягодин должны были перевозить сигареты под видом других товаров.

В одной из фур по документам была керамическая плитка, однако на самом деле там прятали сигареты. За грузовиком проследили правоохранители.

Во время обыска уже на одном из складов Луцка обнаружили огромное количество безакцизного табака — более 1 млн пачек сигарет, а еще спирт и несколько тысяч бутылок алкоголя.

Контрабанда наркотиков

Недавно произошел похожий случай — в Борисполе задержали иностранца, который пытался ввезти в Украину партию кокаина на 11,5 млн грн.

Сам наркотик правоохранители обнаружили на стенках чемодана гражданина Турции. Из-за таких действий мужчине может грозить лишение свободы до восьми лет.

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