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Юлія Захарченко |

Незаконный ввоз из Польши: на Волыни задержали контрабанду сигарет на более 16 млн грн

На Волыни задержали контрабанду сигарет на более 16 млн грн. Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного ввоза из Польши в Украину безакцизных табачных изделий белорусского производства.

Оперативники установили — двумя грузовиками через Ягодин должны были перевозить сигареты под видом других товаров.

В одной из фур по документам была керамическая плитка, однако на самом деле там прятали сигареты. За грузовиком проследили правоохранители.

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Во время обыска уже на одном из складов Луцка обнаружили огромное количество безакцизного табака — более 1 млн пачек сигарет, а еще спирт и несколько тысяч бутылок алкоголя.

Контрабанда наркотиков

Недавно произошел похожий случай — в Борисполе задержали иностранца, который пытался ввезти в Украину партию кокаина на 11,5 млн грн.

Сам наркотик правоохранители обнаружили на стенках чемодана гражданина Турции. Из-за таких действий мужчине может грозить лишение свободы до восьми лет.

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