Київські митники викрили іноземця із партією діамантів на 1 млн грн

В столичному аеропорту Бориспіль викрили громадянина Ізраїлю, який намагався вивезти із України дорогоцінні камені.
Чоловіка затримали під час оформлення авіарейсу Тель-Авів-Київ.
Прикордонники із митниками провели огляд багажу і ручної поклажі пасажиру рейсу і виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн.
Дорогоцінні камені іноземець намагався вивезти з порушенням українського законодавства.
– У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманта жовтого кольору з сертифікатами GIA загальною вагою 2.21 карат, – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
Митники відзначають, що, за попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.
– За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України, – додали прикордонники.
Стаття 471 передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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