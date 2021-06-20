Київські митники викрили іноземця із партією діамантів на 1 млн грн

В столичному аеропорту Бориспіль викрили громадянина Ізраїлю, який намагався вивезти із України дорогоцінні камені.

Чоловіка затримали під час оформлення авіарейсу Тель-Авів-Київ.

Прикордонники із митниками провели огляд багажу і ручної поклажі пасажиру рейсу і виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн.

Дорогоцінні камені іноземець намагався вивезти з порушенням українського законодавства.

– У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманта жовтого кольору з сертифікатами GIA загальною вагою 2.21 карат, – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Митники відзначають, що, за попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

– За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України, – додали прикордонники.

Стаття 471 передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На Волині затримали контрабанду сигарет на понад 16 млн грн. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення з Польщі в Україну безакцизних тютюнових виробів білоруського виробництва.