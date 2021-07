Без ограничений: Украину внесли в список стран, претендующих на свободные путешествия в ЕС

Послы Европейского Союза добавили Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых могут отменить ограничения на путешествия в ЕС.

Об этом сообщил европейский журналист Рикард Йозвяк. По его информации, список третьих стран официально обновят уже завтра, 15 июля.

Сейчас в список уже вошли такие страны, как Молдова, Армения и Азербайджан.

EU ambassadors today decided to add #Ukraine to the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted. The list should be officially updated tomorrow. #Moldova #Armenia & #Azerbaijan already on it.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2021