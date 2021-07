Без обмежень: Україну внесли до списку країн, що претендують на вільні подорожі в ЄС

Посли Європейського Союзу додали Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких можуть скасувати обмеження на подорожі до ЄС.

Про це повідомив європейський журналіст Рікард Йозвяк. За його інформацією, список третіх країн офіційно оновлять вже завтра, 15 липня.

Наразі до списку вже увійшли такі країни, як Молдова, Вірменія та Азербайджан.

EU ambassadors today decided to add #Ukraine to the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted. The list should be officially updated tomorrow. #Moldova #Armenia & #Azerbaijan already on it.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2021