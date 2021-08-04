Погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой первые две недели. Сразу после этого жители страны почувствуют резкое снижение температуры.

На Юге с 1 по 14 августа столбики термометров будут показывать +31-34°. С 15 августа жара ежедневно будет отступать и температура установится на уровне +24-26°.

В Киевской области с 1 по 5 августа будет +31-33° и +28-30° – с 6 по 12 августа. С 15 августа станет несколько прохладнее – до +26-28°. Начиная с 19 августа, температура воздуха продолжит снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21-23°.

На остальной территории страны температурные показатели не слишком будут отличаться от столичного региона. Только на Востоке погода в августе может быть немного жарче.

– 7-8 августа украинцев ожидает мощная буря. Незначительные дожди будут в начале месяца, в середине и ближе к концу лета, – говорит в комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань.

Так, на Юге осадки ожидаются 2, 4, 7-8, 11, 25-26 августа. В Киевской области дождливо будет 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 августа.

Предусмотреть осадки на месяц на Западе, в частности в Карпатах, по словам синоптика, очень сложно, ведь погода в горной местности может меняться несколько раз в сутки.

– В горах все зависит от наклона каньонов. Ветер, попав туда, может изменить ситуацию коренным образом, – говорит Леонид Горбань.

В августе, по его словам, не следует ждать температурные рекорды, ведь погода не слишком будет отличаться от августовской нормы.

Температура воздуха в Киеве 16 июля превысила рекорд 1931 года на 0,4°, а также климатическую норму на 7,6° и составила 28,8°.

Всего за половину календарного лета Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского зафиксировала в Киеве 12 температурных рекордов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозирует, что в ближайшие годы волны жары в Украине будут случаться все чаще и чаще. Причиной этого является количество выбросов парниковых газов, которое постоянно растет.