В ближайшие годы волны жары в Украине будут случаться все чаще и чаще. В этом уверяет заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

– Повышение температуры будет наблюдаться и в дальнейшем, и этот процесс будет более интенсивным, – говорит Вера Балабух.

Будут продолжать в Украине фиксировать и рекорды, связанные с аномально высокой температурой.

Причиной таких изменений, отмечает метеоролог, является человеческая деятельность. Речь идет о количестве выбросов парниковых газов, которое постоянно растет.

– Парниковый эффект усиливается, и мы видим, что события развиваются по наихудшему сценарию климатологов, – объясняет она.

Температура воздуха в Киеве 16 июля превысила рекорд 1931 года на 0,4° с и составила 28,8°.

Эта цифра превысила на 7,6° климатическую норму для этого дня.

По состоянию на 15 июля в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили о 12 температурных рекордах в Киеве с начала календарного лета.