Киев побил очередной температурный рекорд, который держался 90 лет. Температура в столице 16 июля установила рекорд.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в этот день средняя температура в Киеве составляла +28,8 градуса, что оказалось рекордом.

— 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,8, что на 0,4 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года. Такая температура воздуха на 7,6 градуса превысила соответствующую климатическую норму, — сообщили на сайте метеостанции.

Отметим, 15 июля в обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что с начала календарного лета в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

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Источник: Центральная геофизическая обсерватория