Погода в Україні в серпні 2021 року буде спекотною перші два тижні. Відразу після цього жителі країни відчують різке зниження температури.

На Півдні із 1 до 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31-34°. Із 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24-26°.

У Київській області із 1 до 5 серпня буде +31-33° та +28-30° – із 6 до 12 серпня. Із 15 серпня стане дещо прохолодніше – до +26-28°. Починаючи з 19 серпня, температура повітря продовжить знижуватись і до кінця місяця стовпчики термометрів опустяться до +21-23°.

На решті території країни температурні показники не надто відрізнятимуться від столичного регіону. Лише на Сході погода в серпні може бути трішки спекотнішою.

– 7-8 серпня на українців чекає потужна буря. Незначні дощі будуть на початку місяця, в середині та ближче до кінця літа, – говорить у коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань.

Так, на Півдні опади очікуються 2, 4, 7-8, 11, 25-26 серпня. У Київській області дощитиме 2, 7-8, 15, 22, 25, 29 серпня.

Передбачити опади на місяць на Заході, зокрема в Карпатах, за словами синоптика, дуже складно, адже погода в гірській місцевості може змінюватись кілька разів на добу.

– У горах все залежить від нахилу каньйонів. Вітер, потрапивши туди, може змінити ситуацію докорінно, – говорить Леонід Горбань.

У серпні, за його словами, не слід чекати на температурні рекорди, адже погода не надто відрізнятиметься від серпневої норми.

Температура повітря в Києві 16 липня перевищила рекорд 1931 року на 0,4°, а також кліматичну норму на 7,6° й становила 28,8°.

Загалом за половину календарного літа Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала в Києві 12 температурних рекордів.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозує, що в найближчі роки хвилі спеки в Україні траплятимуться все частіше й частіше. Причиною цього є кількість викидів парникових газів, яка постійно зростає.

