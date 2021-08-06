Полиция разоблачила группу похитителей нефтепродуктов в трех областях — ФОТО

Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную группировку, которая крала нефтепродукты и углеводородное сырье в особо крупных размерах.
Преступники совершили врезку в сеть магистральных газо- конденсатопроводов и таким образом похищали сырье.
По данным полиции, в группе действовало 16 преступников на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
Следствие установило, что организатором сделки является 33-летний житель Днепра, который объединил три небольшие преступные группы в разветвленную организацию.
Правоохранители разоблачили уже семь эпизодов повреждения магистральных трубопроводов и скачивания из них нефтесырья.
За один раз преступники могли украсть от 30 до 35 тыс. литров сырья, что нанесло около 3,5 млн грн убытков.
Полученные нефтепродукты задержанные закачивали в автоцистерны и продавали в Днепропетровской и Полтавской областях.
На небольших частных предприятиях нефть перерабатывали и сбывали среди местных аграриев по сниженной цене.
В ходе расследования было проведено более 50 обысков и изъято различные вещественные доказательства.
Сейчас фигурантам сообщили подозрения сразу по целому ряду статей:
- ч. 2, 3 ст. 292 о повреждении объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения;
- ч. 1 ст. 255 о создании преступной организации (предусматривает наказание от трех до 12 лет лишения свободы).
- ч. 5 ст. 185 о краже (до трех лет тюрьмы).
Окончательная сумма ущерба еще не установлена, ведется досудебное расследование.