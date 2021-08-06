Полиция разоблачила группу похитителей нефтепродуктов в трех областях — ФОТО

Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную группировку, которая крала нефтепродукты и углеводородное сырье в особо крупных размерах.

Преступники совершили врезку в сеть магистральных газо- конденсатопроводов и таким образом похищали сырье.

По данным полиции, в группе действовало 16 преступников на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Следствие установило, что организатором сделки является 33-летний житель Днепра, который объединил три небольшие преступные группы в разветвленную организацию.

Правоохранители разоблачили уже семь эпизодов повреждения магистральных трубопроводов и скачивания из них нефтесырья.

За один раз преступники могли украсть от 30 до 35 тыс. литров сырья, что нанесло около 3,5 млн грн убытков.

Полученные нефтепродукты задержанные закачивали в автоцистерны и продавали в Днепропетровской и Полтавской областях.

На небольших частных предприятиях нефть перерабатывали и сбывали среди местных аграриев по сниженной цене.

Продавали аграриям: полиция разоблачила преступников, которые украли нефтепродуктов на 3,5 млн грн / 2 фотографии

В ходе расследования было проведено более 50 обысков и изъято различные вещественные доказательства.

Сейчас фигурантам сообщили подозрения сразу по целому ряду статей:

ч. 2, 3 ст. 292 о повреждении объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения;

ч. 1 ст. 255 о создании преступной организации (предусматривает наказание от трех до 12 лет лишения свободы).

ч. 5 ст. 185 о краже (до трех лет тюрьмы).

Окончательная сумма ущерба еще не установлена, ведется досудебное расследование.