Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Продавали аграриям: полиция разоблачила преступников, которые украли нефтепродуктов на 3,5 млн грн

Продавали аграриям: полиция разоблачила преступников, которые украли нефтепродуктов на 3,5 млн грн

Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную группировку, которая крала нефтепродукты и углеводородное сырье в особо крупных размерах.

Преступники совершили врезку в сеть магистральных газо- конденсатопроводов и таким образом похищали сырье.

По данным полиции, в группе действовало 16 преступников на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Следствие установило, что организатором сделки является 33-летний житель Днепра, который объединил три небольшие преступные группы в разветвленную организацию.

Правоохранители разоблачили уже семь эпизодов повреждения магистральных трубопроводов и скачивания из них нефтесырья.

За один раз преступники могли украсть от 30 до 35 тыс. литров сырья, что нанесло около 3,5 млн грн убытков.

Полученные нефтепродукты задержанные закачивали в автоцистерны и продавали в Днепропетровской и Полтавской областях.

На небольших частных предприятиях нефть перерабатывали и сбывали среди местных аграриев по сниженной цене.

Полиция разоблачила группу похитителей нефтепродуктов в трех областях — ФОТО
Полиция разоблачила группу похитителей нефтепродуктов в трех областях — ФОТО
Полиция разоблачила группу похитителей нефтепродуктов в трех областях — ФОТО
Полиция разоблачила группу похитителей нефтепродуктов в трех областях — ФОТО
Продавали аграриям: полиция разоблачила преступников, которые украли нефтепродуктов на 3,5 млн грн / 2 фотографии

В ходе расследования было проведено более 50 обысков и изъято различные вещественные доказательства.

Сейчас фигурантам сообщили подозрения сразу по целому ряду статей:

  • ч. 2, 3 ст. 292 о повреждении объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения;
  • ч. 1 ст. 255 о создании преступной организации (предусматривает наказание от трех до 12 лет лишения свободы).
  • ч. 5 ст. 185 о краже (до трех лет тюрьмы).

Окончательная сумма ущерба еще не установлена, ведется досудебное расследование.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка