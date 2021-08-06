Поліція викрила групу викрадачів нафтопродуктів у трьох областях – ФОТО

Співробітники Нацполіції викрили злочинне угруповання, яке крало нафтопродукти та вуглеводневу сировину у особливо великих розмірах.

Злочинці здійснили врізку в мережу магістральних газо-конденсатопроводів і таким чином викрадали сировину.

За даними поліції, у групі діяло 16 злочинців на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Слідство встановило, що організатором оборудки є 33-річний мешканець Дніпра, який об’єднав три невеликі злочинні групи в розгалужену організацію.

Правоохоронці викрили вже сім епізодів пошкодження магістральних трубопроводів та скачування з них нафтосировини.

За один раз злочинці могли вкрасти від 30 до 35 тис. літрів сировини, що завдало близько 3,5 млн грн збитків.

Отриманні нафтопродукти затримані закачували в автоцистерни та продавали в Дніпропетровській і Полтавській областях.

На невеликих приватних підприємствах нафту переробляли та збували серед місцевих аграріїв за зниженою ціною.

Продавали аграріям: поліція викрила злочинців, які вкрали нафтопродуктів на 3,5 млн грн / 2 фотографии

Під час розслідування було проведено понад 50 обшуків та вилучено різноманітні речові докази.

Наразі фігурантам повідомили підозри одразу за цілою низкою статей:

ч. 2, 3 ст. 292 про пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення;

ч. 1 ст. 255 про створення злочинної організації (передбачає покарання від трьох до 12 років позбавлення волі).

-ч. 5 ст. 185 про крадіжку (до трьох років в’язниці).

Остаточна сума збитків ще не встановлена, триває досудове розслідування.