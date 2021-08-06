Поліція викрила групу викрадачів нафтопродуктів у трьох областях – ФОТО

Співробітники Нацполіції викрили злочинне угруповання, яке крало нафтопродукти та вуглеводневу сировину у особливо великих розмірах.
Злочинці здійснили врізку в мережу магістральних газо-конденсатопроводів і таким чином викрадали сировину.
За даними поліції, у групі діяло 16 злочинців на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.
Слідство встановило, що організатором оборудки є 33-річний мешканець Дніпра, який об’єднав три невеликі злочинні групи в розгалужену організацію.
Правоохоронці викрили вже сім епізодів пошкодження магістральних трубопроводів та скачування з них нафтосировини.
За один раз злочинці могли вкрасти від 30 до 35 тис. літрів сировини, що завдало близько 3,5 млн грн збитків.
Отриманні нафтопродукти затримані закачували в автоцистерни та продавали в Дніпропетровській і Полтавській областях.
На невеликих приватних підприємствах нафту переробляли та збували серед місцевих аграріїв за зниженою ціною.
Під час розслідування було проведено понад 50 обшуків та вилучено різноманітні речові докази.
Наразі фігурантам повідомили підозри одразу за цілою низкою статей:
- ч. 2, 3 ст. 292 про пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення;
- ч. 1 ст. 255 про створення злочинної організації (передбачає покарання від трьох до 12 років позбавлення волі).
- -ч. 5 ст. 185 про крадіжку (до трьох років в’язниці).
Остаточна сума збитків ще не встановлена, триває досудове розслідування.