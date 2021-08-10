Три названия Украины, новая столица и гетман-монарх: главное из Конституции Пилипа Орлика

Конституция Пилипа Орлика была принята 311 лет назад, весной 1710 года под молдавским городком Бендеры.

Сейчас оригинал конституции Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Украинский вариант документа перевели с латинского оригинала еще во времена казачества: он хранился в Запорожской Сечи более полувека.

После того, как в 1775 году русские войска по приказу Екатерины II разрушили Сечь, конституция попала в Москву. Сейчас она хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика по случаю 30-летия Независимости впервые привезут в Украину. Начиная с понедельника, 16 августа, документ можно будет увидеть в Софийском соборе в Киеве.

Связывая с местом подписания, во многих источниках конституцию Орлика называют Бендерская конституция. Исторический документ состоит из преамбулы и 16 статей.

О чем говорится в Конституции Филиппа Орлика — рассказывают Факты ICTV.

Государство и чиновники

Шестая статья Конституции Пилипа Орлика постановляет, что образцом управления государством является монархия.

Гетман, то есть монарх, управлял Высшим советом чиновников, с которыми обязательно советовался перед принятием важных государственных решений.

Согласно Конституции, в состав совета входили:

Генеральный обозный;

Генеральный судья;

Генеральный писарь;

Генеральный казначей;

Генеральный хорунжий;

Генеральный бунчужный;

Два генеральных есаула;

Полковники;

Генеральные советники (избирались с согласия гетмана).

Генеральный совет созывался трижды в год: на Рождество, Пасху и Покров.

Судебной власти в Гетманщине посвящена седьмая статья конституции: согласно ей, гетман лишался права судить людей по своему усмотрению.

Как отмечает кандидат исторических наук Александр Алферов, в документе три ветви власти в государстве уже были разделены.

— Деление на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти было уникальным в мировой практике начала XVIII века. В наше время такое распределение является обязательным правилом для существования всех цивилизованных стран.

Восьмая статья документа постановляла, что каждый чиновник должен исполнять свои обязанности и никоим образом не позволять вмешиваться в свою работу, например, родственникам или хорошим знакомым.

— Речь идет о том, что не могло быть никакого “кумовства”. Соответственно, решать свои финансовые проблемы через родителей, сыновей и других родственников на должностях становилось невозможным, — уточняет Александр Алферов.

Вопрос коррупции и злоупотребления властью в Гетманщине отдельно упоминается и в десятой статье Конституции: она касалась не только чиновников, но и самого гетмана.

Двенадцатая статья документа вводила понятие ревизии имений. Таким образом планировалось завершить тогда широко распространенные споры за земли и имущество в Гетманщине.

— В то время это было достаточно мудрое решение, чтобы перезагрузить порядок в государстве, — добавляет Александр Алферов.

Четырнадцатая статья Конституции Пилипа Орлика отменяла системы бесплатного обслуживания представителей власти, в том числе и гетмана.

Речь шла о замене лошадей во время важной поездки, получении провианта и прочее. Статья объясняет, что в то время многие чиновники откровенно злоупотребляли такой вседозволенностью, прикрываясь государственными делами.

Столица и три Украины

Интересно, что в Конституции Пилипа Орлика упоминается сразу три названия Украины.

Войско Запорожское — это официальное название Гетманщины, Украина — правобережная часть украинских земель, которая по состоянию на XVIII век входила в состав Речи Посполитой и Малая Русь — Левобережная Украина.

В то же время тринадцатая статья Конституции Орлика постановляла, что столицей государства Войска Запорожского провозглашался Киев.

До этого статус столицы Гетманщины имели такие города, как Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухов и другие.

Конституция действовала

По мнению некоторых экспертов, Конституция Пилипа Орлика не имела законной силы и осталась лишь на бумаге.

Однако на самом деле Конституция действовала три года как документ, который регламентировал отношения гетмана, казацкой старшины и Запорожской Сечи.

— Уже в 1711 году Пилип Орлик собрал войска и двинулся на Правобережье, где начал восстанавливать свою власть как гетман Украины. Конечно, учитывая исторические обстоятельства, руководил он недолго, но с уверенностью, что за ним стоял закон, — отмечает Александр Алферов.

В наши дни юристы определяют Конституцию Пилипа Орлика как конституционный акт, в то же время документ содержит немало моментов, которые не позволяют в полной мере считать его Конституцией.

Фото: Александр Алферов, Галерея гетманов Украины