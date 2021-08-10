Три названия Украины, новая столица и гетман-монарх: главное из Конституции Пилипа Орлика

Конституция Пилипа Орлика была принята 311 лет назад, весной 1710 года под молдавским городком Бендеры.
Сейчас оригинал конституции Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Украинский вариант документа перевели с латинского оригинала еще во времена казачества: он хранился в Запорожской Сечи более полувека.
После того, как в 1775 году русские войска по приказу Екатерины II разрушили Сечь, конституция попала в Москву. Сейчас она хранится в Российском государственном архиве древних актов.
Оригинал Конституции Пилипа Орлика по случаю 30-летия Независимости впервые привезут в Украину. Начиная с понедельника, 16 августа, документ можно будет увидеть в Софийском соборе в Киеве.
Связывая с местом подписания, во многих источниках конституцию Орлика называют Бендерская конституция. Исторический документ состоит из преамбулы и 16 статей.
О чем говорится в Конституции Филиппа Орлика — рассказывают Факты ICTV.
Государство и чиновники
Шестая статья Конституции Пилипа Орлика постановляет, что образцом управления государством является монархия.
Гетман, то есть монарх, управлял Высшим советом чиновников, с которыми обязательно советовался перед принятием важных государственных решений.
Согласно Конституции, в состав совета входили:
- Генеральный обозный;
- Генеральный судья;
- Генеральный писарь;
- Генеральный казначей;
- Генеральный хорунжий;
- Генеральный бунчужный;
- Два генеральных есаула;
- Полковники;
- Генеральные советники (избирались с согласия гетмана).
Генеральный совет созывался трижды в год: на Рождество, Пасху и Покров.
Судебной власти в Гетманщине посвящена седьмая статья конституции: согласно ей, гетман лишался права судить людей по своему усмотрению.
Как отмечает кандидат исторических наук Александр Алферов, в документе три ветви власти в государстве уже были разделены.
— Деление на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти было уникальным в мировой практике начала XVIII века. В наше время такое распределение является обязательным правилом для существования всех цивилизованных стран.
Восьмая статья документа постановляла, что каждый чиновник должен исполнять свои обязанности и никоим образом не позволять вмешиваться в свою работу, например, родственникам или хорошим знакомым.
— Речь идет о том, что не могло быть никакого “кумовства”. Соответственно, решать свои финансовые проблемы через родителей, сыновей и других родственников на должностях становилось невозможным, — уточняет Александр Алферов.
Вопрос коррупции и злоупотребления властью в Гетманщине отдельно упоминается и в десятой статье Конституции: она касалась не только чиновников, но и самого гетмана.
Двенадцатая статья документа вводила понятие ревизии имений. Таким образом планировалось завершить тогда широко распространенные споры за земли и имущество в Гетманщине.
— В то время это было достаточно мудрое решение, чтобы перезагрузить порядок в государстве, — добавляет Александр Алферов.
Четырнадцатая статья Конституции Пилипа Орлика отменяла системы бесплатного обслуживания представителей власти, в том числе и гетмана.
Речь шла о замене лошадей во время важной поездки, получении провианта и прочее. Статья объясняет, что в то время многие чиновники откровенно злоупотребляли такой вседозволенностью, прикрываясь государственными делами.
Столица и три Украины
Интересно, что в Конституции Пилипа Орлика упоминается сразу три названия Украины.
Войско Запорожское — это официальное название Гетманщины, Украина — правобережная часть украинских земель, которая по состоянию на XVIII век входила в состав Речи Посполитой и Малая Русь — Левобережная Украина.
В то же время тринадцатая статья Конституции Орлика постановляла, что столицей государства Войска Запорожского провозглашался Киев.
До этого статус столицы Гетманщины имели такие города, как Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухов и другие.
Конституция действовала
По мнению некоторых экспертов, Конституция Пилипа Орлика не имела законной силы и осталась лишь на бумаге.
Однако на самом деле Конституция действовала три года как документ, который регламентировал отношения гетмана, казацкой старшины и Запорожской Сечи.
— Уже в 1711 году Пилип Орлик собрал войска и двинулся на Правобережье, где начал восстанавливать свою власть как гетман Украины. Конечно, учитывая исторические обстоятельства, руководил он недолго, но с уверенностью, что за ним стоял закон, — отмечает Александр Алферов.
В наши дни юристы определяют Конституцию Пилипа Орлика как конституционный акт, в то же время документ содержит немало моментов, которые не позволяют в полной мере считать его Конституцией.