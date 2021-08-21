Львівська лікарня швидкої допомоги просить 500 тис. гривень з бюджету на фонтан

Львівська лікарня швидкої допомоги запевняє Львівську міську раду в необхідності встановлення скульптурної композиції – фонтану поруч із будівлею.
В адміністрації лікарні кажуть, що фонтан потрібен не лише для благоустрою території, а й для терапії – покращення психо-емоційного стану пацієнтів.
Про це йшлося під час засідання депутатської комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради.
Вартість композиції становить 500 тис. грн.
– Ми хочемо створити кращі умови, це в терапевтичних цілях, для пацієнтів, – заявив представник лікарні.
У 2020 році лікарня отримала в 16 разів більше фінансування із міського бюджету, ніж інші міські лікувальні установи.
– Ми погоджували фінансування 2020 року. Ці кошти лікарні уже отримали. Лікарні швидкої допомоги гроші необхідні для завершення капітальних ремонтів. Також закупили чимало дорогого обладнання у лізинг, – пояснив тоді голова постійної депутатської комісії охорони здоров’я та соціального захисту ЛМР Валерій Веремчук.
У липні депутати Верховної Ради 269 голосами схвалили бюджетну декларацію на 2022-2024 роки та рекомендації щодо бюджетної політики.
Тепер уряд має їх врахувати під час підготовки проекту держбюджету на 2022 рік та складання бюджетної декларації на 2023-2025 роки.
Трирічну бюджетну декларацію Кабмін схвалив уперше.
Цей документ є середньостроковим бюджетним планом та основою для складання проекту державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.
Джерело: Тvoemisto.tv
Фото: ЛМР