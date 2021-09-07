Смерть Константина Павлова — полиция опровергла версию об убийстве мэра Кривого Рога

Правоохранители опровергли версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства мэра Кривого Рога Константин Павлова.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк во время брифинга во вторник, 7 сентября.

Как объяснил Батюк, смертельный выстрел сделали с близкого расстояния в 6.45.

В то же время заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олег Слипчук отметил, что на месте происшествия расположены четыре камеры. Одна из них — в холле дома.

Правоохранители просмотрели видео и выяснили, что накануне трагедии Павлов был дома один, и информации о том, что там находился еще кто-то — нет.

— Сейчас рассматривают версию самоубийства, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и пребыванием на посту мэра, — отметил полицейский.

По словам Батюка, учитывая личность потерпевшего и его образ жизни, следствие не исключает версию доведения до самоубийства.

В то же время Батюк сказал: те, кто говорил об убийстве Павлова, во время допроса не предоставили никаких доказательств.

Также в полиции заявили, что погибший ездил на охоту и посещал тир. Поэтому он свободно мог пользоваться оружием в тот день.

6 сентября министр внутренних дел Денис Монастырский тоже заявлял, что мэр Кривого Рога, вероятно, покончил с собой. По его словам, в ходе аудита городского бюджета выявлены серьезные злоупотребления.

15 августа Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома. А возле тела погибшего лежало охотничье ружье.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Сейчас полиция отрабатывает несколько версий гибели мэра Кривого Рога. Среди них самоубийство, доведение до самоубийства, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас обязанности городского головы временно исполняет экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.