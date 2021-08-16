Костянтин Павлов помер: що відомо про мера Кривого Рогу і які версії розглядає поліція

15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку. Поруч з ним лежала рушниця.

Що відомо про смерть Костянтина Павлова і які версії розглядає поліція – читайте у матеріалі.

Хто такий Костянтин Павлов

48-річний Костянтин Павлов був уродженцем Кривого Рогу. Свого часу він закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, де здобув спеціальність економіста, і відкритий Міжнародний університет Великої Британії ЛІНК за спеціальністю менеджер організацій.

У політику Костянтин Павлов прийшов у 2005 році, ставши членом Партії регіонів. У 2006 і 2010 був депутатом Дніпропетровської обласної ради.

А у 2012 році Павлов потрапив до Верховної Ради, ставши народним депутатом України VII скликання від Партії регіонів з одномандатного мажоритарного виборчого округу №31.

На позачергових виборах до парламенту у 2014 році Костянтин Павлов також набрав достатню кількість підтримки і став народним депутатом VIII скликання як самовисуванець. Пізніше увійшов у фракцію Опозиційного блоку.

У грудні 2020 року Костянтин Павлов переміг у другому турі виборів мера в Кривому Розі. Він балотувався як кандидат від політичної партії Опозиційна платформа – За життя.

У 2018 році Павлов був одним з 36 депутатів, які проголосували проти закону про визнання суверенітету України над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

А у своїй програмі на виборах 2019 року, коли він знову балотувався як мажоритарник-самовисуванець до Верховної Ради, Павлов зазначав, що одними з головних його цілей є “збереження історичної правди про Велику Вітчизняну війну та інші сторінки історії”, а також ухвалення нового закону про мову, який гарантуватме вільне використання регіональних мов.

Відео останніх хвилин життя Павлова

16 серпня у мережі з’явилося відео останніх хвилин життя міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

На кадрах помітно, що чоловік з рушницею нервово ходить кімнатою. Час від часу він бере до рук телефон і, очевидно, спілкується з кимось у мессенджері. Він довго стоїть непорушно і просто дивиться у вікно. Сторонніх осіб (як і самого моменту пострілу) на відео немає.

Кадри, які потрапили у мережу, в поліції поки не коментують. Як вони там з’явилися, також невідомо.

Які версії розглядає слідство

За фактом загибелі Костянтина Павлова відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі поліція опрацьовує одразу декілька версій загибелі мера Кривого Рогу. Найбільш ймовірною є доведення до самогубства. Також серед версій загибелі Павлова – вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Відповідно до огляду за участю судмедексперта, правоохоронці встановили, що Павлов загинув приблизно о 6-7.00 ранку 15 серпня.

На момент смерті мера Кривого Рогу його дружина відпочивала на морі. Наразі з нею та іншими членами родини працюють слідчі. Ймовірність погроз вони ще не коментували.

У поліції підтвердили, що мисливський карабін Сайга калібру 7,62 мм, з якого було зроблено один постріл, належав меру Кривого Рогу і був зареєстрованим.

Карабін Сайга – що це за зброя

Існує декілька видів цього карабіну. Це цивільна версія знаменитого автомата Калашникова АК-47. Загалом карабін Сайга призначений для аматорського полювання на дрібного та середнього звіра та птицю.

Реакція політиків на смерть Павлова

Президент України Володимир Зеленський відразу висловив щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова. Він зазначив, що триматиме цю справу під особистим контролем і наполягає на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу.

Зі співчуттями виступив і голова Верховної Ради Дмитро Разумков, зазначивши, що з’ясування всіх обставин загибелі має бути швидким, а слідство – неупередженим та об’єктивним.

У політичній партії Опозиційна платформа – За життя, від якої Павлов балотувався в мери Кривого Рогу, заявили, що не вірять у версію самогубства і зазначили, що правоохоронці повинні розкрити цю справу.



Що говорять експерти

Колишній заступник генпрокурора Олексій Баганець в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що місце загибелі мера Кривого Рогу могли прибрати перед приїздом поліції.

Він звернув увагу на те, що поза потерпілого, наявність біля нього зброї, велика калюжа крові, бризки крові на ґанку, перебування тіла в отворі дверей більше говорять про те, що це може бути або насильницька смерть, або необережне поводження зі зброєю.

Тому, на його думку, буде помилкою, якщо слідчі визначать одну версію домінуючою й працюватимуть тільки над нею. Але у будь-якому разі Баганець переконаний, що у цій ситуації потрібно чекати висновку судмедекспертизи, передусім балістичної.

Дехто з експертів звертає увагу і на те, що 10 серпня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію з викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Зловмисники шантажували бізнесменів, вимагаючи гроші.

Очолював угруповання кримінальний авторитет, який вже понад 10 років відомий в кримінальних колах як “наглядач” за містом. Тому припускають, що смерть Костянтина Павлова могла бути і помстою за такі дії.

Зі свого боку голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко зазначає, що політикам (політичним соратникам загиблого) завжди вигідніше використовувати версію вбивства, адже на цьому можна заробити політичні дивіденди.

Він переконаний: навіть коли з’являться результати розслідування, одні їх приймуть, а інші не повірять і наполягатимуть на своїй версії.

Фото: Нацполіція, Костянтин Павлов