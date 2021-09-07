Смерть Костянтина Павлова – поліція спростувала версію про вбивство мера Кривого Рогу

Правоохоронці спростували версії про умисне вбивство та інсценування самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це повідомив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк під час брифінгу у вівторок, 7 вересня.

Як пояснив Батюк, смертельний постріл зробили з близької відстані о 6.45.

Водночас заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Олег Сліпчук зазначив, що на місці події розташовано чотири камери. Одна з них – в холі будинку.

Правоохоронці переглянули відео і з’ясували, що напередодні трагедії Павлов перебував удома сам, і інформації про те, що там був іще хтось – немає.

– Нині розглядають версію самогубства, скоєне з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям і перебуванням на посаді мера, – зауважив поліцейський.

За словами Батюка, з огляду на особу потерпілого та його спосіб життя, слідство не виключає версію доведення до самогубства.

Водночас Батюк наголосив: ті, хто говорив про вбивство Павлова, під час допиту не надали жодних доказів.

Також у поліції заявили, що загиблий їздив на полювання і відвідував тир. Тому він вільно міг користуватися зброєю того дня.

6 вересня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський теж заявляв, що мер Кривого Рогу, ймовірно, наклав на себе руки. За його словами, під час аудиту міського бюджету виявлено серйозні зловживання.

15 серпня Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку. А біля тіла загиблого лежала мисливська рушниця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Наразі поліція опрацьовує декілька версій загибелі мера Кривого Рогу. Серед них самогубство, доведення до самогубства, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі обов’язки міського голови тимчасово виконує екс-мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.