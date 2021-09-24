В четверг, 23 сентября, из Афганистана самолетом эвакуировали еще 96 человек. Гражданский самолет приземлился в аэропорту Борисполь около 19.00.

Среди эвакуированных — 30 граждан Украины, а также лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей и 18 лиц, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

В Министерстве обороны Украины отметили, что самолет из аэропорта Кабула смог вылететь после успешных международных переговоров.

В переговорах принимали активное участие представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

— Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились, — отметила заместитель министра обороны Анна Маляр во время встречи самолета в аэропорту.

Маляр отметила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.

Накануне Украина вывезла из Афганистана 700 человек и заняла восьмое место в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных пассажиров.

Кроме украинцев, среди эвакуированных есть иностранные журналисты, представители ООН и граждане других стран.

31 августа в МИД Украины сообщили, что поступила новая волна запросов об эвакуации из Афганистана.

Уже 9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что об эвакуации с территории Афганистана просят еще 159 украинцев.