У четвер, 23 вересня, з Афганістану літаком евакуювали ще 96 людей. Цивільний літак приземлився в аеропорту Бориспіль близько 19.00.

Серед евакуйованих – 30 громадян України, а також особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, члени їх сімей та 18 осіб, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада.

У Міністерстві оборони України наголосили, що літак з аеропорту Кабалу зміг вилетіти після успішних міжнародних перемовин.

У перемовинах брали активну участь представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

– Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не перебували, – зауважила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час зустрічі літака в аеропорту.

Маляр запевнила, що Україна і надалі продовжуватиме надавати допомогу своїм громадянам і громадянам інших країн.

Напередодні Україна вивезла з Афганістану 700 людей та посіла восьме місце у рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих пасажирів.

Окрім українців, серед евакуйованих є іноземні журналісти, представники ООН та громадяни інших країн.

31 серпня в МЗС України повідомили, що надійшла нова хвиля запитів про евакуацію із Афганістану.

Уже 9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що про евакуацію з території Афганістану просять ще 159 українців.