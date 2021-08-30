Україна перевезла 700 людей із Афганістану і посіла восьме місце у рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих пасажирів.

Над плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Наша країна на восьмому місці. У трійці лідерів: Велика Британія (13 700 людей), Німеччина (5 193), Франція (2100). Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу, – повідомило відомство.

У Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ, а незалежні ЗМІ Білорусі, у зв’язку з порятунком білоруського громадянина, назвали Україну справжнім другом білоруського народу.

У соцмережах громадяни з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися результатами роботи наших структур.

У суботу, 28 серпня, до Києва прибув ще один літак з евакуйованим громадянами України та іноземцями з Афганістану. Серед евакуйованих є журналісти іноземних ЗМІ, а також представники ООН і громадяни інших держав, зазначив очільник ОП Андрій Єрмак під час брифінгу в аеропорту.

27 серпня очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що до 90 громадян України очікують на евакуацію в Афганістані.

Тоді ж дипломат запевнив, що Україна повертатиме своїх громадян незалежно від обставин.