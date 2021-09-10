Из Афганистана удалось эвакуировать гражданку Украины с ребенком. Она вылетела из страны накануне, 9 сентября, коммерческим рейсом компании Qatar Airways.

Об этом сообщил Фактам ICTV спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Это был первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане к радикальному исламистскому движению Талибан.

Самолет вылетел из международного аэропорта Кабула. В целом он вывез из Афганистана более ста человек, подавляющее большинство из которых – иностранцы.

– МИД договорилось с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились лишь двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок, — отметил Николенко.

Он уточнил, что граждане Украины прибыли в Доху вчера в 20.00 и прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. Катарская сторона обеспечила украинцам временное бесплатное размещение.

В случае получения отрицательных результатов ПЦР-тестов женщина с ребенком смогут в ближайшее время вернуться в Украину.

Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана?

В целом Украина вывезла из Афганистана 700 человек и заняла восьмое место в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных пассажиров.

Планированием операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь занималось Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Помимо украинцев, среди эвакуированных есть журналисты иностранных СМИ, а также представители ООН и граждане других государств.

31 августа в МИД Украины сообщили, что в украинские дипломатические ведомства поступила новая волна запросов об эвакуации из Афганистана. Поэтому Украина намерена продолжать эвакуацию граждан.

А 9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что об эвакуации с территории Афганистана просят еще 159 украинцев.