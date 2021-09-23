Россия может прекратить поставку газа в Европу через Украину после запуска Северного потока-2. При этом продолжит платить за использование украинской газотранспортной системы (ГТС).

Такое мнение высказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По словам Витренко, после запуска Северного потока-2 российская компания Газпром может перенаправить прокачиваемый через Украину объем газа в новый трубопровод, выполняя требования контракта.

— Потому газа больше не станет, просто изменится маршрут. По текущему контракту Газпром платит за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования — качай или плати, — объяснил он.

Глава Нафтогаза уточнил, что можно платить, и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском СП-2 может и не быть.

Также Витренко добавил, что не стоит ожидать увеличения объемов поставок российского газа в Европу. Ведь Газпром отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, создавая таким образом дефицит на европейском рынке.

— Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды, — подчеркнул он.

Витренко отметил, что Газпром уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

— Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда, — добавил он.

По его словам, российская компания злоупотребляет своим доминирующим положением в Европе и блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам.

— Газпром не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины, — добавил Витренко.

10 сентября стало известно, что российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили. А 13 сентября в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию газопровода как независимого газотранспортного оператора. Их рассмотрение может растянуться на четыре месяца.

В то же время госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт на встрече с советником министра энергетики Украины Еленой Зеркаль отметил, что СП-2 не запустят в эксплуатацию до конца сертификации.

Источник: Нафтогаз