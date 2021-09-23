Росія може припинити постачання газу до Європи через Україну після запуску Північного потоку-2. При цьому продовжить платити за використання української газотранспортної системи (ГТС).

Таку думку висловив очільник правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, після запуску Північного потоку-2 російська компанія Газпром може перенаправити прокочуваний через Україну обсяг газу в новий трубопровід, виконуючи вимоги контракту.

– Тому газу більше не стане, просто зміниться маршрут. За поточним контрактом Газпром має платити за 40 млрд кубометрів транзиту через Україну. Путін каже, що вони виконуватимуть вимоги контракту. Але ці вимоги – качай або плати, – пояснив він.

Глава Нафтогазу уточнив, що можна платити, і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту після запуску ПП-2 може і не бути.

Також Вітренко додав, що не варто очікувати збільшення обсягів постачання російського газу в Європу. Адже Газпром відмовляється бронювати додаткові потужності української ГТС, створюючи таким чином дефіцит на європейському ринку.

– Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора раза. Як наслідок – ціни на газ в Європі б’ють рекорди, – наголосив він.

Вітренко зауважив, що Газпром вже зараз у змозі суттєво наростити поставки газу до ЄС через Україну.

– Кремль каже, що для цього європейські компанії мають більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда, – додав він.

За його словами, російська компанія зловживає своїм домінуючим становищем у Європі і блокує доступ третіх сторін до транзитних газопроводів.

– Газпром не грає за європейськими правилами, і продовжує використовувати газ як геополітичну зброю проти Європи та України, – додав Вітренко.

10 вересня стало відомо, що російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували. А 13 вересня у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію газопроводу як незалежного газотранспортного оператора. Їх розгляд може тривати чотири місяці.

Водночас держсекретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт на зустрічі з радником міністра енергетики України Оленою Зеркаль запевнив, що ПП-2 не запустять в експлуатацію до завершення сертифікації.

Джерело: Нафтогаз