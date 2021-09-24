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Факты / Украина
Людмила Богданова |

25 сентября в Киеве закроют некоторые станции метро

25 сентября в Киеве закроют некоторые станции метро

В Киеве в субботу, 25 сентября, возможны изменения в работе метрополитена из-за проведения футбольного матча.

В 17.00 на НСК Олимпийский начнется матч Шахтер — Верес.

В связи с этим перед началом игры станцию ​​метро Олимпийская могут закрыть на вход. После окончания матча ограничат работу таких станций метро:

  • Дворец спорта;
  • Олимпийская;
  • Площадь Льва Толстого.

Такие меры Киевский метрополитен принимает для безопасности пассажиров и избежания больших толп и толкотни.

На днях Киевский метрополитен также ограничил работу этих станций из-за проведения матча Суперкубка Украины. Матч донецкого Шахтера и киевского Динамо стартовал в 21.00.

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Фото: УНИАН

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