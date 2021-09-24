В Киеве в субботу, 25 сентября, возможны изменения в работе метрополитена из-за проведения футбольного матча.
В 17.00 на НСК Олимпийский начнется матч Шахтер — Верес.
В связи с этим перед началом игры станцию метро Олимпийская могут закрыть на вход. После окончания матча ограничат работу таких станций метро:
- Дворец спорта;
- Олимпийская;
- Площадь Льва Толстого.
Такие меры Киевский метрополитен принимает для безопасности пассажиров и избежания больших толп и толкотни.
На днях Киевский метрополитен также ограничил работу этих станций из-за проведения матча Суперкубка Украины. Матч донецкого Шахтера и киевского Динамо стартовал в 21.00.
Читайте: