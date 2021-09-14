В киевском метро мужчина в неадекватном состоянии парализовал движение поездов

В Киеве на станции метро Контрактовая площадь молодой человек парализовал движение поездов на синей ветке. По словам очевидцев, он в неадекватном состоянии бегал по рельсам.

Мужчина не реагировал на слова полицейского и не захотел выбраться на поверхность. Инцидент продолжался несколько минут. Машиниста поезда, который должен был прибыть на станцию, вовремя предупредили о происшествии.

Парень с рюкзаком за плечами взобрался на платформу и, воспользовавшись суматохой на перроне, убежал в сторону выхода из метро.

Полицейскому не удалось его догнать и задержать. В данный момент личность правонарушителя не установлена ​​- его разыскивает полиция.

В полиции Киева информацию подтвердили.

— Поезд в метро стоял две минуты, пока мужчина взбирался на перрон. Он вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его успокаивала сотрудница метро. Сейчас его личность не установлена, — рассказали правоохранители.

Накануне произошел инцидент в городе Окленд, на севере Новой Зеландии. Там мужчина с ножом напал на людей в супермаркете. Злоумышленник ранил по меньшей мере шесть человек.

Мужчина зашел в супермаркет и взял нож с витрины. Люди кричали и выбегали из магазина. В течение минуты после нападения его застрелили полицейские — он умер на месте.

Злоумышленник был известен правоохранительным органам, находился под наблюдением и входил в список террористов.