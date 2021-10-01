Александр Усик

Позиция украинского боксера Александра Усика не изменится под влиянием давления общества. Об этом в эфире программы Право на власть сообщил политтехнолог Владимир Петров.

По его убеждению, Министерству спорта, культуры и сотрудникам Офиса президента нужно было встречаться с Александром Усиком и общаться с ним как с представителем страны в мире.

– Спорт – это специфическая профессия. Со спортсменами нужно разговаривать, потому что они часто не понимают тех слов, которые им говорят люди, которые занимаются наукой или культурой. Но это не свидетельствует о том, что на них не нужно обращать внимание, – считает политтехнолог.

Владимир Петров просит не забывать, что Усик – это чемпион, победитель. И от того, что на него будет оказываться любое давление, он не изменится, а наоборот станет в “стойку” с готовностью сражаться со всем миром.

– Над ним Бог, он так воспитан. В таком случае для него как для бойца все будет складываться как нельзя лучше, – считает эксперт.

По его убеждению, нужно работать не только с Усиком, но и с украинскими музыкантами, исполнителями популярной музыки, с политическими экспертами, которые ездят в Россию на телевизионные шоу.

Для этого должно быть создано специальное подразделение на базе СНБО, Министерства культуры или спорта.

– И когда украинские политические эксперты и музыканты перестанут ездить в Россию, а украинские спортсмены начнут произносить украинские тезисы, тогда все разговоры на российских телешоу останутся исключительно внутри их страны. А там они друг с другом в формате телешоу могут говорить о чем угодно, – говорит политолог.

Украинский боксер настроил против себя много украинцев тем, что не имеет четкого ответа на вопрос, кому принадлежит Крым, является прихожанином церкви Московского патриархата и часто дает интервью на русском языке.