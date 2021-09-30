Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 29 сентября 416 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений были многочисленные обстрелы и взрывы.

В Донецкой области зафиксировали наибольшее количество нарушений со стороны боевиков — 257. Миссия ОБСЕ отмечает 15 взрывов, среди которых 1 прогремел в воздухе и 14 — неустановленного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи Широкино. Обострение ситуации здесь фиксируют вторые сутки подряд.

В то же время в Луганской области наблюдатели зафиксировали 159 нарушений, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районе участка разведения возле Золотого и Антоновки.

Более того, Миссия ОБСЕ впервые зафиксировала противопехотную мину — МОН-90. Она была установлена ​​на краю дороги неподалеку блокпоста Вооруженных сил Украины возле Попасной Луганской области.

Также зафиксировали два минометы, размещенные на объекте вблизи жилого квартала в неподконтрольному Украине районе Луганской области.

В ОБСЕ отчитались, что в сентябре на Донбассе в среднем фиксируют более 250 нарушений режима прекращения огня ежедневно.

Также наблюдатели отмечают, что ситуация в зоне нестабильная, поскольку увеличилось количество нарушений режима прекращения огня.

Ранее на Донбассе погиб украинский воин — 24-летний Демьян Данилив. 13 сентября в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Источник: ОБСЄ