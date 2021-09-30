Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 29 сентября 416 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений были многочисленные обстрелы и взрывы.
В Донецкой области зафиксировали наибольшее количество нарушений со стороны боевиков — 257. Миссия ОБСЕ отмечает 15 взрывов, среди которых 1 прогремел в воздухе и 14 — неустановленного происхождения.
Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи Широкино. Обострение ситуации здесь фиксируют вторые сутки подряд.
В то же время в Луганской области наблюдатели зафиксировали 159 нарушений, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районе участка разведения возле Золотого и Антоновки.
Более того, Миссия ОБСЕ впервые зафиксировала противопехотную мину — МОН-90. Она была установлена на краю дороги неподалеку блокпоста Вооруженных сил Украины возле Попасной Луганской области.
Также зафиксировали два минометы, размещенные на объекте вблизи жилого квартала в неподконтрольному Украине районе Луганской области.
В ОБСЕ отчитались, что в сентябре на Донбассе в среднем фиксируют более 250 нарушений режима прекращения огня ежедневно.
Также наблюдатели отмечают, что ситуация в зоне нестабильная, поскольку увеличилось количество нарушений режима прекращения огня.
Ранее на Донбассе погиб украинский воин — 24-летний Демьян Данилив. 13 сентября в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.
Источник: ОБСЄ