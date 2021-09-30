У вересні на Донбасі в середньому фіксують понад 250 порушень режиму припинення вогню щодня. Таких обстрілів не було з літа 2020 року.

Таку заяву зробив представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

За словами посла, ситуація на Донбасі в області безпеки нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню у цьому місяці.

– У вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню в день. Особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів і стрілянини, – йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ відзначають, що таких обстрілів на сході України не було з літа минулого року.

– У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи з припинення вогню, – додали в організації.

Також в ОБСЄ наголошують, що спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях.

Лише за останні два тижні свободу пересування СММ ОБСЄ обмежували 39 разів, з яких 31 – на тимчасово окупованій території Донецької області, 6 – на тимчасово окупованій території Луганської області та 2 – на підконтрольних Україні районах.

– Іншою перешкодою для роботи СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння їх сигналу, – додали в ОБСЄ.

Також в організації зауважили, що РФ блокує продовження місії ОБСЄ, яка відіграє важливу роль у вирішенні конфлікту з 2014 року.

– Сьогоднішня зустріч відбулася за день до того, як закінчиться мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, не продовжений Російською Федерацією.

На початку вересня на нараді ОБСЄ російська делегація заявила, що виступає проти продовження мандату їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

Водночас в українському МЗС таке рішення Кремля розглядають як намір продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях.

У відомстві наголосили, що це може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Також США критикують Росію за закриття місії ОБСЄ на кордоні. Там не впевнені в тому, що РФ виконуватиме міжнародні угоди.

Джерело: ОБСЄ