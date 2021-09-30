Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 400 порушень за добу

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 29 вересня 416 порушень режиму припинення вогню. Серед порушень були численні обстріли та вибухи.

У Донецькій області зафіксували найбільшу кількість порушень з боку бойовиків – 257. Місія ОБСЄ відзначає 15 вибухів, серед яких 1 прогримів у повітрі та 14 – невстановленого походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталось поблизу Широкиного. Загострення ситуації тут фіксують другу добу поспіль.

Водночас у Луганській області спостерігачі зафіксували 159 порушень, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталося в районі ділянки розведення біля Золотого та Антонівки.

Ба більше, Місія ОБСЄ вперше зафіксувала протипіхотну міну – МОН-90. Вона була встановлена на краю дороги неподалік блокпоста Збройних сил України біля Попасної Луганської області.

Також зафіксували два міномети, розміщені на об’єкті поблизу житлового кварталу в непідконтрольному Україні районі Луганської області.

В ОБСЄ відзвітували, що у вересні на Донбасі в середньому фіксують понад 250 порушень режиму припинення вогню щодня.

Також спостерігачі наголошують, що ситуація в районі нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню.

Раніше на Донбасі загинув український воїн – 24-річний Дем’ян Данилів. 13 вересня в Новоайдарському районі Луганської області він дістав кульове поранення несумісне з життям.

Джерело: ОБСЄ