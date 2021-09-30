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Анастасія Рогожінська |

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 400 порушень за добу

оос донбас

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 29 вересня 416 порушень режиму припинення вогню. Серед порушень були численні обстріли та вибухи.

У Донецькій області зафіксували найбільшу кількість порушень з боку бойовиків – 257. Місія ОБСЄ відзначає 15 вибухів, серед яких 1 прогримів у повітрі та 14 – невстановленого походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталось поблизу Широкиного. Загострення ситуації тут фіксують другу добу поспіль.

Водночас у Луганській області спостерігачі зафіксували 159 порушень, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталося в районі ділянки розведення біля Золотого та Антонівки.

Ба більше, Місія ОБСЄ вперше зафіксувала протипіхотну міну – МОН-90. Вона була встановлена на краю дороги неподалік блокпоста Збройних сил України біля Попасної Луганської області.

Також зафіксували два міномети, розміщені на об’єкті поблизу житлового кварталу в непідконтрольному Україні районі Луганської області.

В ОБСЄ відзвітували, що у вересні на Донбасі в середньому фіксують понад 250 порушень режиму припинення вогню щодня.

Також спостерігачі наголошують, що ситуація в районі нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню.

Раніше на Донбасі загинув український воїн – 24-річний Дем’ян Данилів. 13 вересня в Новоайдарському районі Луганської області він дістав кульове поранення несумісне з життям.

Джерело: ОБСЄ

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